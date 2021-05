Meester Hidde maakt motiverende examenrap na 'gek' coronaschooljaar

Het nummer van Hidde lag al een jaar klaar, maar is vorig jaar niet uitgebracht omdat alle examens werden afgelast. De speciale examenrap ‘Zo Geslaagd!’ is bedoeld om de ongeveer 200.000 scholieren een maximale boost te geven voor hun eindexamens.

De examens zien er vanwege de coronacrisis anders uit dan normaal. Leerlingen mogen hun vakken spreiden en krijgen een extra herkansing. Ook is het toegestaan een vak op de cijferlijst weg te strepen, zodat je alsnog kunt slagen.

Examen in tijdvakken

Er zijn drie zogenoemde tijdvakken waarin leerlingen hun examens kunnen inplannen. Dat zorgt ervoor dat er meerdere momenten zijn om de toets maken. Deze beslissing is genomen voor leerlingen die op een examenmoment bijvoorbeeld corona hebben of in quarantaine zitten. Zij kunnen hun toets dan in een later tijdvak inhalen.

Het is dit jaar mogelijk om een extra herkansing te doen. Leerlingen kunnen dit jaar ook één vak wegstrepen - die telt dan niet mee voor de uitslag - maar dat mag geen kernvak zijn zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Omdat de voorbereiding voor de examens anders is dan normaal, geldt er dit jaar ook een andere normering.

De meeste scholieren zullen alles in het eerste tijdvak voltooien, waarvan de laatste toets op 1 juni gepland staat. Of de vlag uit mag, horen ze vervolgens op 10 juni.