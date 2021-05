Eenrichtingsverkeer en bredere weg moeten Nieuwmarkt veiliger maken

Dat staat in het voorlopig ontwerp voor een verbeterde fietsroute rondom het plein. Volgens het plan wordt de rijbaan aan de Nieuwmarkt een halve meter breder, net zo breed als de Geldersekade. Daar verdwijnt het fietspad in beide richtingen. In plaats daarvan komt er een gedeelde rijbaan voor auto's en fietsers in de richting van het Centraal Station. Het fietspad richting de Nieuwmarkt blijft. Aan beide kanten komt een stoep.