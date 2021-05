Eindexamens van start: "Ik wil gewoon vet presteren"

Gymzalen met lange rijen tafeltjes, gespannen gezichten en een tikkende klok. Ruim 8000 Amsterdamse scholieren begonnen vandaag aan hun eindexamen. Het is de eerste keer in coronatijd dat ze weer als vanouds een Centraal Schriftelijk Examen maken. Vorig jaar kregen de examenkandidaten hun diploma op basis van alleen de schoolexamens.

Op het Ir. Lelylyceum in Zuidoost deden de VMBO-, HAVO- en VWO-leerlingen examen in Nederlands, bedrijfseconomie en wiskunde. Voor iedereen voelt dat weer anders. Waar de ene leerling het heeft over "gezonde spanning", is de ander bloednerveus. "Ik sta er goed voor en ik ga zeker slagen, maar ik ben niet relaxed, ik ben zeker wel bang", vertelt een ambitieuze vmbo-er vlak voordat hij de examenzaal inloopt. "Ik wil zeker geen onvoldoende halen. Ik wil gewoon vet presteren."

Groot verschil

In tegenstelling tot vorig jaar konden de leerlingen dit jaar wèl bijna dagelijks naar school. En dat maakte een groot verschil, vertelt een VWO leerling die vandaag examen doet in wiskunde B. "We hebben dit jaar onze achterstand goed kunnen inlopen." Ze is ook blij dat ze de school kan afmaken met een Centraal Schriftelijk Examen. "Zo kan ik laten zien dat ik het diploma op eigen kracht verdiend heb."