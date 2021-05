Bashir K., verdacht van wurgen zwangere vrouw en in brand steken flat, hoort straf

De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Bashir K. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan dat hij zijn zwangere vrouw heeft gewurgd, en dat hij daarna hun flat in Haarlem in brand stak.

De brand vond plaats op 11 september 2019, en de uitspraak zou eigenlijk in februari van dit jaar al zijn. Maar omdat het onderzoek langer duurde, stelde de rechtbank die uitspraak uit. De telefoons van de verdachte en zijn vrouw moesten namelijk onderzocht worden. Volgens de verdachte stonden daar chats op die zouden bewijzen dat hij onschuldig is.

"Het lukte niet om de telefoons te kraken, en de verdachte wilde de code niet geven. Dus het was iets meer moeite voor de rechter om uitspraak te doen. Hij wilde dat onderzoek eerst afwachten", vertelt NH Nieuws-verslaggever Geja Sikma bij NH Radio.

Toen het uiteindelijk lukte om de telefoons te kraken, stonden er inderdaad chats tussen de verdachte en zijn zwangere vrouw op. Zij zou een eind aan haar leven willen maken, en de brand ontstond daarna door een gasexplosie. "Volgens het OM zijn die chats in scène gezet, en stonden ze pas na de brand op de telefoon van de verdachte. Het OM eist nu 20 jaar cel." Volgens Sikma bestaat de kans dat het OM die eis erdoor krijgt. "Maar je moet altijd een slag om de arm houden."

Grote brand in flat

Op 11 september 2019, tegen middernacht, ontstond er een grote, uitslaande brand in een flat aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem. Tijdens het blussen werd het lichaam gevonden van de zwangere vrouw. Later is Bashir K. aangehouden. Het OM verdenkt hem ervan dat hij eerst zijn zwangere vrouw heeft gewurgd, en daarna de flat in brand heeft gestoken.

De buurt heeft veel meegekregen van de brand, er was een grote ontploffing en de vlammen kwamen uit de gevel, van 2 hoog naar 4 hoog. 48 appartementen moesten ontruimd worden.