Het had met medicijnen opgelost kunnen worden: Purmerender collecteert voor Hartekind

In Nederland zijn er 25.000 kinderen met een aangeboren hartafwijking. Het is voor het eerst dat de 61-jarige Frank uit Purmerend collecteert voor Stichting Hartekind . Door het verhaal van zijn kleindochter te vertellen, hoopt hij iedereen bewust te maken van het belang van de stichting.

Een spoedoperatie was van belang, maar ze was te klein om de operatie zonder risico’s te ondergaan. Er werd een poging gedaan om haar bij te voeden, zodat ze rond de negen maanden geopereerd kon worden. Uiteindelijk werd de operatie met twee maanden vervroegd omdat het meisje steeds zwakker werd.

Het kleinkind van Frank bleek geboren te zijn met een 'Open Ductus Botalli'. Als een kind nog in de buik van de moeder zit, is er een open verbinding tussen hart en longen. Deze verbinding sluit normaal gesproken binnen enkele dagen na de geboorte. Dit gebeurde niet bij zijn kleindochter. De Ductus Botalli bleef open, waardoor het meisje bijna niet groeide en haar hart hard moest werken om haar lijfje genoeg zuurstof te geven.

De operatie verliep gelukkig zonder complicaties. Nu is de kleindochter van Frank drie jaar oud en kerngezond. Hij is zich er nu van bewust hoe belangrijk het is dat professionals alert zijn op mogelijke aangeboren hartafwijkingen. "Als dit in de eerste dagen na haar geboorte ontdekt was, waren medicijnen genoeg geweest om het gat tussen haar hart en longen te dichten. Helaas kwamen ze er te laat achter. Ik ben heel blij dat het uiteindelijk goed is gekomen."

Door haar verhaal te vertellen, hoopt Frank meer te informeren over Stichting Hartekind en het belang er van. De collecteweek van Stichting Hartekind is van vijf tot en met tien juli. Wilt u zelf collecteren, dan kunt u zich aanmelden via deze link.