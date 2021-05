27-jarige vrouw overleden na schietpartij Maassluisstraat

Bij de schietpartij aan de Maassluisstraat in Nieuw-West zondagavond, is een 27-jarige vrouw overleden. De vrouw was de bestuurder van een auto die beschoten werd.

Dat meldt de politie. Twee mannen beschoten de auto rond 19.45 uur 's avonds. De 27-jarige bestuurder werd daarbij geraakt, maar reed vervolgens door. De bijrijder bleef ongedeerd. De vrouw wist het ziekenhuis te halen, maar overleed daar vannacht aan haar verwondingen.

Verdachte aangehouden

De twee schutters stapten na de schietpartij in een bestelauto, die werd bestuurd door een derde verdachte. Kort na het incident werd een bestelauto uitgebrand aangetroffen in de August Vermeylenstraat. De politie onderzoekt nog of het om de vluchtauto gaat. Inmiddels is een 20-jarige verdachte aangehouden.

Rond de tijd van de schietpartij werden op de Cornelis Lelylaan drie aanhoudingen verricht. Bij een verkeerscontrole trof de politie namelijk een op het oog automatisch wapen aan. Het bleek uiteindelijk om een airsoftwapen te gaan. Aanvakelijk vermoedde de politie dat de aanhouding iets te maken zou hebben met de schietpartij aan de Maassluisstraat. Onderzoek wees echter uit dat hier geen sprake van is.