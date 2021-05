Man staat 's nachts tegenover kerk Venhuizen met koevoet in de hand, is aangehouden

Twee mannen zijn zondagnacht even na 03.30 uur in Venhuizen opgepakt, omdat ze zich verdacht gedroegen. Een getuige had gezien dat een man op de Kerkweg stond tegenover de kerk, met een mondkapje op en een koevoet in zijn hand. Daarop belde hij de politie, die te voet een onderzoek instelde in de omgeving.

Vlabij de tweede persoon werd een rugzak aangetroffen met een slijptol en navigatieapparatuur erin. Het is de politie niet duidelijk of de mannen betrokken zijn bij een inbraak, en roept de bewoners op hun woningen en voertuigen te controleren. Ook is de rol van een wit bestelbusje met witte kentekenplaten onduidelijk.

