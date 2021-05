VeeKay viert eerste overwinning met 'Jip en Janneke-champagne' op het podium

Rinus van Kalmthout reed zaterdagavond naar zijn eerste overwinning in de IndyCar. De 20-jarige Hoofddorper startte als zevende en kwam in Indianapolis als eerste over de finish. "Ik was blij dat het erop zat", zegt VeeKay, zoals hij in de Verenigde Staten wordt genoemd.

Rinus van Kalmthout wint zijn eerste IndyCar-race - Pro Shots / SIPA USA

"Om half vijf stond ik al naast m'n bed, omdat de adrenaline nog heel hoog stond", vertelt Van Kalmthout in de radio-uitzending van NH Sport. "Het was zo'n geweldig gevoel. Ik had verwacht dat winnen goed zou voelen, maar dit overtreft alle verwachtingen."

"Ik had een mooi gat naar Romain Grosjean (oud-Formule 1-coureur, red.), maar uiteindelijk voelde het allemaal goed", keek de coureur terug op zijn winnende race. "Ik moest wel m'n best doen om de focus te houden en proberen om niet vooruit te denken. Die laatste rondjes duurden verschrikkelijk lang. Dus ik was blij dat het erop zat." Feest vieren Eenmaal over de finish kon het feest beginnen voor VeeKay, die vorig jaar al eens derde werd tijdens een IndyCar-race. Hij wist dus hoe het was om op het podium te staan en de champagne en de beker in ontvangst te nemen. "Maar ik drink niet. In Amerika ben ik nog niet oud genoeg voor alcohol. Dus ik stond als enige met Jip en Janneke-champagne op het podium." De minimumleeftijd om in de Verenigde Staten alcohol te mogen drinken is 21 jaar. Daarmee bewijst Van Kalmthout dat het uniek is wat hij presteert.

De coureur van Ed Carpenter Racing is een van de underdogs zit seizoen. De auto presteert wisselvallig, maar op sommige circuits weet Van Kalmthout dat hij tot de favorieten behoort. "Ik wist wel dat het erin zat. Het ene weekend hebben we een auto voor de zege, andere weekend zitten we er verder vanaf. Dit team heeft mega stappen gezet en zonder de goede auto en hun hulp had ik niet kunnen winnen." Indy500 Over twee weken staat de Indy500 op de planning. Daar hoopt Van Kalmthout opnieuw hoge ogen te gooien. "Dat is hét evenement en die wil ik heel graag winnen. Daar zijn mijn doelen op gericht en ik hoop dat het niet bij deze overwinning blijft. Ik hoop op nog een paar zeges."