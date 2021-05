AZ'er Koopmeiners lijkt laatste wedstrijd voor AZ te hebben gespeeld

Het seizoen zit erop voor Teun Koopmeiners. De aanvoerder won zondagmiddag met AZ in Alkmaar van Heracles met 5-0. En dat kan zomaar zijn laatste duel voor AZ zijn. "Als je vier jaar basisspeler bent geweest, dan is het wel mooi om een volgende stap te maken."

Teun Koopmeiners over de winst op Heracles en z'n eigen toekomst - NH Nieuws

"Altijd weer gek als een seizoen erop zit", vertelt Teun Koopmeiners na afloop. De inwoner uit Castricum was uiteraard blij met de winst op Heracles, maar besefte ook dat AZ het donderdag tegen FC Groningen heeft laten liggen (0-0). "Als je hoort dat PSV gelijkspeelt, dan is dat de enige bittere pil die we vandaag moesten verwerken."

Transfer

Koopmeiners kan terugblikken op een sterk voetbaljaar. Als aanvoerder gaf hij sturing aan zijn elftal en met vijftien treffers viel zijn doeltreffendheid ook op. Ongetwijfeld zal er de aankomende weken belangstelling komen voor de middenvelder. "Ik kijk naar het complete plaatje. Het moet een mooie competitie zijn, sportief aantrekkelijk en een prettige leefomgeving. Voetbal is nummer één, maar je brengt ook heel veel uren thuis door."

EK

Afgelopen vrijdag hoorde Koopmeiners dat hij behoorde tot de voorselectie van Oranje voor het EK. "Het gaf me een mooi gevoel dat er aan mij gedacht wordt en dat ik kans maak. En dat ik bij deze groep zit is al een heel mooi compliment." Aankomende week wordt duidelijk of de AZ-aanvoerder definitief mee mag naar het EK.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Teun Koopmeiners.