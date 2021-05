Overleden kunstenaar zelf in grafkist bij afscheidstentoonstelling: "Hij past precies"

Veel Haarlemmers zijn uitgelopen voor het afscheid van kunstenaar Jan Heijer. Hij had zijn eigen uitvaart coronaproof geregeld met een condoleance bij een zelf beschilderde kist. Want met zijn kunstzinnige doodskisten maakte hij juist aan het eind van zijn leven furore.

Jan Heijer woonde zijn hele leven in Halfweg, maar als geboren Haarlemmer had hij de stad in zijn hart gesloten. En de Haarlemmers hem. "Als ik met hem door de stad liep, is het net alsof je met Sinterklaas door de stad loopt", vertelt zijn dochter glunderend, "want het was de hele tijd, 'hé Jan, hé Jan'."

In tijdssloten kwamen zaterdag- en zondagmiddag meer dan vijfhonderd vrienden, familie en kennissen van de veelzijdige kunstenaar Jan Heijer langs in zijn atelier aan de Gedempte Herengracht tegenover de Amsterdamse Poort. Allen bewonderden zijn laatste kunstwerk, een doodskist die hij twintig jaar eerder had gebruikt in een theaterstuk en toen al had gereserveerd voor zijn eigen uitvaart.

Past precies

Zijn dochter Janneke Heijer is er blij mee, juist omdat hij veel kisten voor andere mensen heeft gemaakt. "Dus het was niet te doen geweest om hem in een gewone standaard kist weg te brengen. Dus fijn dat hij deze had. En hij past er precies in."

