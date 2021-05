Dealers aangehouden na achtervolging, 'poeders en pillen' uit sloot gevist

Agenten die op de Industrieweg een man zagen weglopen bij een stilstaande auto, vroegen hem wat hij daar deed. Hij verklaarde dat de inzittenden lachgas verkochten, waarop de politie besloot de auto en inzittenden te controleren.

Nadat in de auto inderdaad flessen lachgas werden aangetroffen, werden de twee inzittenden - Amsterdammers van 20 en 21 jaar oud - gefouilleerd. Toen in een jaszak van de 21-jarige man een zak met wikkels werd gevonden, sloeg hij op de vlucht.

Drugs opgevist

De agent die achter hem aanging, zag dat hij onderweg een zakje in het water gooide. Nadat hij niet veel later was overmeesterd, is de zak uit het water gevist. Daarin zaten 'diverse soorten poeders, kristallen en pillen', waarvan de politie het sterke vermoeden heeft dat het om harddrugs gaat.

Ook de 20-jarige man is aangehouden op verdenking van drugshandel.