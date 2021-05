Aangespoelde zeepaardjes op Texel door duikers teruggebracht naar zee

Duikers Reinier Nauta en Boukje Heidstra van Texel hebben gisteren vier zeepaardjes teruggeplaatst in zee. Op vijf meter diepte werden ze tussen het wier losgelaten. De visjes werden begin dit jaar gevonden op het strand van het eiland. Nog nooit ving opvangcentrum Ecomare zeepaardjes op.

Daar mochten de visjes betere tijden afwachten, toen ze in januari werden gevonden op het strand. In de winter trekken de dieren zich namelijk normaal gesproken terug in de minder koude delen van de Noordzee.

Volgens verzorger Jarco Havermans zijn ze in die periode goed aangesterkt. "Zulke kleine diertjes hebben heel klein eten nodig. In de natuur zweeft dat gewoon rond, maar bij Ecomare hebben we gefilterd water. Ik heb ze gevoerd met mysis – heel kleine garnaaltjes. Ik ben erg blij dat ze het zo goed hebben gedaan."