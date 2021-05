Lawaaioptocht tegen geweld in Amsterdam Zuidoost

Een paar honderd bezorgde buurtbewoners hebben vanmiddag met veel kabaal geprotesteerd tegen het geweld in Amsterdam Zuidoost en in het bijzonder de K-buurt. Aanleiding was de schietpartij waarbij afgelopen maandagavond een peuter van twee jaar gewond raakte bij metrostation Kraaiennest.

De demonstratieve lawaaioptocht begon bij metrostation Kraaiennest en trok met veel kabaal van potten en pannen en een drumband door de buurt. De demonstranten willen dat de gemeente meer geld vrijmaakt voor maatregelen die het geweld terugdringen.

Maar behalve voor de overheid, is er ook een taak voor de buurtbewoners weggelegd. "De cultuur van geen informatie delen zit diep. De afstand tot autoriteit is vaak groot. Men voelt zich vaak niet veilig om informatie te delen. Het gevolg is te vaak dat daders vrijuit gaan. Dat moet stoppen", vertelt Mike Brantjes van buurtorganisatie Hart voor de K-buurt, die het protest organiseert.

Vertrouwenspersonen

Om die kloof te dichten worden er flyers met daarop de namen en nummers van verschillende vertrouwenspersonen uit de buurt verspreid. "Bewoners die beschikken over informatie met betrekking tot geweld of wapenbezit kunnen contact zoeken met een vertrouwenspersoon als ze de stap naar de politie te groot vinden", aldus Brantjes.

Eensgezind en positief

De eensgezindheid van goedwillenden is groot onder het viaduct bij Kraaiennest. Een moeder van drie kinderen vertelt dat de community wel goed oplet. "Maar na dit incident maak ik me wel een beetje zorgen lichtelijk", laat ze weten. Het geeft haar hoop dat iedereen vastbesloten is om een eind te maken aan het geweld.