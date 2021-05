VOC-werkboot van afvalplastic te water: "Gooi plastic niet weg, maak iets zinvols"

Een nieuwe mijlpaal voor avonturier Edwin ter Velde, vandaag ging VOC-werkboot 'Schelphoek' te water in Hoorn. Gemaakt door jongeren, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én volledig gemaakt uit gerecycled afvalplastic. Ter Velde: "We gaan nog veel meer werkboten bouwen waar we jongeren bij gaan betrekken en we starten met een nóg groter schip, het 17e-eeuwse speeljacht."

"Het gaat helemaal niet over bootjes bouwen. Het gaat erom dat we laten zien dat we geen probleem hebben met afvalplastic, maar wij (mensen red.) zijn het probleem. We doen er namelijk de verkeerde dingen mee. Gooi het nou niet weg, maar ga er iets zinvols van maken."

Sociale werkplaats

De scheepswerf in Hoorn is uitgegroeid tot sociale werkplaats in samenwerking met re-integratiebureau WerkSaam. Met name jongeren (tussen 18 en 27 jaar) werkten mee aan de bouw, zo ook Morris Krijger uit Hoogkarpsel. "Ik had een uitkering en zat met een burn-out thuis. Ik ben hier gekomen en was in het begin nogal sceptisch, maar het heeft mij zoveel gebracht! Ik heb de draad weer opgepakt en ben weer energiek."

Marjolijn Dölle, directeur van WerkSaam Westfriesland is ook blij met de samenwerking, die wordt voortgezet. "Onze cliënten krijgen op de werf in de baai van Marina Kaap Hoorn alle kans om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben veel jongeren, die om allerlei redenen thuis zaten, via dit leer-werktraject stappen gezet richting de arbeidsmarkt. Sommigen zijn zelfs al doorgestroomd naar betaald werk."

Leerproces

De meesten hadden nog nooit een zaag of hamer in de hand gehad en maakten een heel leerproces door, zo legt Edwin uit. "Alleen al het vroeg opstaan was in het begin een uitdaging, daar kwam steeds meer structuur in. In gedachten waren deze jongeren bezig met allerlei verhalen, maar niet met boten bouwen of werk. En als die stukken plastic en planken langzaam een bootje beginnen te vorm, dan komt de trots."