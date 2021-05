Gewonde na steekpartij in Park Oosterhout

Op het Koning Nobelpad in Alkmaar is gisteravond een 21-jarige man gewond geraakt bij een ruzie. De politie doet onderzoek naar de steekpartij en is nu op zoek naar getuigen. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding binnen over een vechtpartij bij Park Oosterhout in Overdie. Toen ze ter plaatse kwamen bij het Tuinderspad zagen agenten drie mannen waarvan er één flink gewond was. Tijdens de ruzie met twee andere mannen, had een van hen een scherp voorwerp gepakt en meerdere malen uitgehaald naar het slachtoffer. Daarna gingen de twee er vandoor.

Zwarte kleding

De politie heeft in de omgeving gezocht naar beide verdachten en een burgernetbericht verstuurd. Dat heeft echter niet tot een aanhouding geleid. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.



Eén van de verdachten was geheel in het zwart gekleed en droeg een zwarte pet. De andere verdachte had een grijskleurige jas en een lichtgroene broek.