Hockeysters Amsterdam moeten in finale het hoofd buigen voor Den Bosch

Amsterdam heeft ook het tweede finaleduel met Den Bosch verloren. De Brabanders wonnen door een treffer van Frederique Matla in de laatste seconden met 1-0. Daardoor is Den Bosch de landskampioen.

Afgelopen donderdag moest Amsterdam ook onderdoen in de eerste finalewedstrijd tegen Den Bosch. In het Wagenerstadion maakte Matla de enige goal van de wedstrijd. De spanning hing tot de laatste seconde in de lucht en het leek uit te lopen op shoot-outs. Maar Matla maakte net als donderdag de winnende goal in het voordeel van Den Bosch.