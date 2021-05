Wethouder Wolthers over overlast deelscooters: "In de praktijk valt het mee"

Sinds begin mei rijden de groene GO Sharing scooters rond in Hilversum. Volgens sommige bewoners vormen de deelscooters overlast. Verantwoordelijk wethouder Annette Wolthers reageert in het radioprogramma NH Gooi zaterdag op die berichten.

Na de introductie van de scooters kwamen er berichten binnen dat ze lukraak overal geparkeerd worden. Eentje is er zelfs uit de Lorentzvijver gevist. In andere steden in Nederland waar dezelfde of soortgelijke scooters rijden kwamen in het begin ook klachten binnen. "In eerste instantie is het wennen, maar in de loop van de tijd reguleert dat steeds beter." De CDA-fractie in Hilversum heeft naar aanleiding van berichten over overlast raadsvragen gesteld.

Volgens Wolthers zijn er ook heel veel positieve berichten binnengekomen en valt de overlast mee. Ook laat ze weten dat er genoeg mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken. "Wij hebben de mobiliteitsvisie en de APV, waarin staat dat je niet overal de scooter kan plaatsen." Ook vanuit GO Sharing worden er regels gehandhaafd. Bij verkeersovertredingen krijg je eerst een waarschuwing, gevolgd door een bekeuring. Bij een derde overtreding kan je de deelscooters niet meer gebruiken.

Autoluw

Sinds anderhalve week rijden er honderd elektrische deelscooters rond. Het doel is om het centrum autoluw te maken en met deze scooters de Hilversummers stimuleren vaker de auto te laten staan als ze het centrum in gaan. Dit als onderdeel van een groter plan om de verkeersproblemen rond het centrum de kop in te drukken. Volgens Wolthers zitten er nog meer plannen in de pijpleiding.

Luister het hele interview terug via deze link.