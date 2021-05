IJsverkoper Piet krijgt waarschuwing om niet meer met ijskar in Enkhuizen te staan

Piet Mazereeuw, al meer dan vier jaar ijsventer, werd afgelopen donderdag door twee boa's weggestuurd van het Landje van Top in Enkhuizen. De reden: hij zou te dicht bij een andere ijssalon staan. Nadat hij zijn spullen gepakt had, kreeg Piet een waarschuwing en vertelden de boa's hem dat hij geen ijs meer in Enkhuizen mag verkopen. "Dat vind ik heel raar", zegt Piet. "Want ik heb nooit eerder wat gehoord."

IJsventen is een vrij beroep, zegt Piet, en mag in principe overal gedaan worden zolang je er maar melding van maakt bij de gemeente. Dat heeft hij in januari 2017 gedaan. Een venter is iemand die zijn waren op straat verkoopt, in dit geval dus een ijsverkoper zonder vaste standplaats.

"Ik stond afgelopen donderdag, met Hemelvaartsdag, op het Landje van Top in Enkhuizen. Eerder stond ik op andere plekken in de stad, want de regel bij venten is dat als je een kwartier geen klanten hebt, je een andere plaats opzoekt", legt Piet uit.

Zodoende verkaste hij naar het Landje van Top, naast de Drommedaris in Enkhuizen. Daar werd hij al snel gezien door twee boa's, die hem vroegen onmiddelijk te stoppen met zijn werk op die locatie. Ze hadden een klacht gelregen van een nabij gelegen ijssalon, zeiden ze. Die ijssalon is gelegen op zo'n 100 meter van de plek waar Mazereeuw zijn ijs verkocht.

Waarschuwing

"Ik ben toen niet in protest gegaan en heb mijn spullen gepakt om weg te gaan", zegt Piet. "Van diezelfde boa's kreeg ik een waarschuwing. Ik mocht mijn ijs niet meer in Enkhuizen verkopen. En als ik dat wel zou doen, zou ik een boete krijgen. Dat vind ik heel raar, want ik doe dit werk al 4,5 jaar en heb nog nooit iets gehoord."

Mazereeuw snapt dat de plek die hij had uitgekozen wellicht niet goed is geweest, zo dicht bij een andere ijssalon. Maar hij is het niet eens met het verbod om ijs te verkopen in de rest van Enkhuizen. Daarnaast betwijfelt hij of de twee boa's die hem aanspraken bevoegdheid hebben om deze waarschuwing uit te delen.

"Ik heb al mijn papieren op orde en moest aan de boa's ook mijn identiteitskaart laten zien. Het advies van de boa's was dat ik maar een plekje op het Landje van Top moest huren, maar zo werkt venten natuurlijk niet", legt hij uit. "Ze zeiden dat ik wel in Grootebroek en omgeving mijn ijs mocht verkopen, maar niet meer in Enkhuizen."

Reactie gemeente

Namens de gemeente Enkhuizen laat woordvoerder Ilma Tjeertes weten dat de boa's Piet terecht hebben weggestuurd en dat zij deze bevoegdheid hebben. "Volgens de APV is venten in de gemeente Enkhuizen toegestaan, maar is het verboden om zonder een vergunning op een vaste plaats ambulante handel aan te bieden."

"Voor het aanbieden van ambulante handel op een vaste plaats is een standplaatsvergunning nodig", gaat Tjeertes verder. "De ijsverkoper stond een langere periode op één plek zonder standplaatsvergunning. De boa’s hebben hem gewaarschuwd door hem hierop aan te spreken en hem te verzoeken de plek te verlaten."