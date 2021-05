Buurtpost Zuid voelt zich gepasseerd in plannen buurthuis Nieuwe Lelie

Buurtpost Zuid is niet te spreken over de werkwijze van de gemeente Hilversum bij de totstandkoming van buurthuis de Nieuwe Lelie. Volgens Jacqueline van Oostveen van de Buurtpost zijn ze 'van tafel geveegd.' Dat zegt ze in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Hilversum Zuid

Volgens de stichting, die bestaat sinds het afbranden van de oude Lelie, is door de gemeente toegezegd dat de Buurtpost Zuid als zelfstandige partij direct betrokken zou worden bij de gesprekken. "Dat staat zelfs in het Raadsvoorstel." Maar volgens Van Oostveen is de Buurtpost binnen een jaar van tafel geveegd.

Dit tot grote irritatie. "Tot op heden hebben wij ons keihard ingezet voor de Lelie." Nu wordt Buurtpost Zuid niet meer direct bij de gesprekken betrokken. "De gemeente wilde één partij die het beheer ging doen." Dat werd Versa Welzijn. Klankbordgroep Ook is Van Oostveen niet te spreken over de klankbordgroep die is opgericht. Deze groep bestaat uit meerdere partijen en staat onder begeleiding van Versa Welzijn. "De klankbordgroep wordt opgehemeld." Van Oostveen laat weten niet per se lid te hoeven worden van deze groep. "Die groep mag wat roepen en dan gaan ze kijken wat ermee gaan doen. Dus als wij als zelfstandige groep niet gehoord worden, waarom dan wel in een klankbordgroep." Ook de wensen die zijn geuit door de klankbordgroep bevallen Van Oostveen niet. "Volgens ons heeft de buurt behoefte aan andere dingen. Er komt nu bijvoorbeeld geen dagbesteding en sportvoorziening in, maar wel een GGD. Omdat de gemeente daarmee omhoog zit. Er zijn geen wensen van de buurt meegenomen, maar de wensen van wethouders." Van Oostveen laat weten nog vervolgstappen te nemen. Luister het hele interview terug via deze link.