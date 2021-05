Man opgepakt voor dodelijke schietpartij Beeksteeg

De politie heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan de Beeksteeg in Haarlem van afgelopen zondag. Het gaat om een 31-jarige man zonder vaste woonplaats. Bij de schietpartij werd een 45-jarige Haarlemmer neergeschoten, hij overleed later aan zijn verwondingen.

Eerder is ook een vrouw van 22 uit Haarlem opgepakt voor de schietpartij, bevestigt de politie. Wat haar rol daarbij is geweest zegt de politie nog uit te zoeken.

Ontvoeringspoging

Meerdere bronnen zeiden deze week tegen NH Nieuws en Haarlem105 dat het 45-jarige slachtoffer uit Haarlem zondag door het hoofd werd geschoten. Daar zou een ontvoering aan vooraf zijn gegaan.

Een vrouw zou gedwongen zijn om mee te gaan met een lid van een motorclub. Het is niet duidelijk of het om de vrouw gaat die inmiddels ook is opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij.

Bij de ontvoeringspoging ontstond een handgemeen, waar het slachtoffer tussenin sprong. Dat zou hij volgens bronnen hebben moeten bekopen met zijn leven.

Hoewel de politie nog niet kan bevestigen dat er ook daadwerkelijk sprake was van een poging tot ontvoering, wordt het scenario wel meegenomen in het onderzoek dat naar de schietpartij loopt.

Bestelbus

Een witte bestelbus, die betrokken zou zijn geweest bij de gebeurtenissen in de Beeksteeg, werd eerder al door de politie aangetroffen in Zandvoort. Er zat toen niemand meer in.