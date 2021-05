Inloophuis Pisa opent deuren: "Behoefte om elkaar in de ogen aan te kijken"

Inloophuis Pisa in Hoorn opent na vijf maanden van sluiting woensdag 19 mei de deuren. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus was het inloophuis, waar mensen terecht kunnen die met kanker te maken hebben, gesloten. Marion Smoorenburg, bestuurslid bij Pisa, vertelt blij te zijn met de opening: "Er is behoefte bij de bezoekers om elkaar binnen de maatregelen in het echt te zien en elkaar in de ogen aan te kijken."

Inloophuis Pisa is vanaf woensdag dagelijks een dagdeel open voor binnenloop. Daarnaast gaan ook de reguliere activiteiten weer van start, waaronder de lotgenotengroep. "Onze bezoekers zijn mensen die iets ingewikkelds meemaken in hun leven. In de lotgenotengroep zitten mensen in hetzelfde schuitje", vertelt Smoorenburg. "De gesprekken tijdens deze groep gaan beter als je met elkaar in een ruimte bent. Het is dan makkelijker om bijvoorbeeld verhalen te delen."

Het onderhouden van contact met de bezoekers ging in de periode van sluiting best wel goed, vertelt Smoorenburg. "We kennen onze vaste groep bezoekers goed. In plaats van een kopje koffie in de ochtend, belde wij om de bezoekers te vragen of er behoefte was aan een gesprek." Daarnaast brachten de medewerkers van Pisa in maart een aantal bezoekers een bos rode tulpen. "We bedachten initiatieven binnen de mogelijkheden die we hadden."

Opening inloophuis

Het inloophuis is in het afgelopen jaar tussentijds vanwege versoepelingen van de maatregelen open geweest. "Alle protocollen wat betreft corona hadden wij nog liggen. Die zijn uit de kast gehaald en daar hebben we opnieuw naar gekeken. Wij kunnen op een veilige manier open", vertelt het bestuurslid.

De komende periode willen Smoorenburg met haar collega's de bezoekers bieden wat ze nodig hebben. "We hopen dat de mensen die er online wat minder zijn geweest ons weten te vinden en dat geldt ook voor nieuwe bezoekers."