Vermoedelijk in brand gestoken auto rijdt tegen huis aan

Aan de Poststraat in Obdam is vannacht rond 2.00 uur een brandende auto tegen een huis aan gereden. De brand is overgeslagen op de woning, maar de brand was snel onder controle. De politie denkt dat de auto in brand is gestoken, maar kan dat nog niet met zekerheid zeggen.

Inter Visual Studio / Ryan Nguyen

De brand sloeg over de op de deur van de woning waarna het vuur zich verspreidde in de hal. De bewoners van het huis waren op tijd buiten en zijn nagekeken door ambulancepersoneel, zij zijn niet gewond geraakt. "De auto is vermoedelijk in brand gestoken", vertelt een woordvoerder van de politie. "Daardoor is de auto waarschijnlijk per toeval tegen het huis aan gereden." De politie doet vandaag onderzoek naar de brand. Er is vannacht niemand aanhouden. Het is niet bekend of de auto van de bewoners van het huis is.

Inter Visual Studio / Ryan Nguyen