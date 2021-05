WEEFF Spotlight: historische feitjes en muzikaal talent in Avenhorn

Vandaag, in de nieuwste aflevering van onze Youtube serie “WEEFF Spotlight”, brengt Gavin een bezoekje aan Avenhorn! Een dorp aan de rand van West Friesland en met bijna 3500 inwoners een van de grootste plaatsen van de gemeente Koggenland. Doordat Avenhorn midden in de polder ligt, levert dat prachtige Hollandse plaatjes op. Zoals in elke Spotlight aflevering is Gavin weer van alles te weten gekomen!

Nathan, barman van Café Julius

Zo komen er interessante historische feitjes over het dorp en een vergane land en tuinbouw veiling voorbij, kan je muzikaal talent uit Avenhorn ontdekken en wordt er gesproken met een bestuurslid van “De Groene Toren”! Benieuwd? Check de volledige aflevering onderaan dit artikel! Gavin is zelf ook een van onze DJ’s en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 is hij op WEEFF Radio te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere André Hazes en Daft Punk!

De Groene Toren

Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, wat betekend dat Avenhorn volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.