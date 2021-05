Claire Martens voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker Amsterdamse VVD

Gemeenteraadslid Claire Martens is door het bestuur van de Amsterdamse VVD voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Als de leden met de voordracht instemmen, dan volgt de 33-jarige Martens vertrekkend lijsttrekker Marianne Poot op.

Huidig fractievoorzitter Marianne Poot kondigde vorige maand aan de gemeenteraad te zullen verlaten. Ze stelde zich niet opnieuw beschikbaar als lijsttrekker.

Volgens het bestuur is Martens de juiste opvolger omdat ze ''overtuigd liberaal, een harde werker en een optimist''. Ook heeft Amsterdam haar ''hard nodig om de stad uit deze crisis te helpen.''

Politiek actief

Martens zit sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de raad. Een jaar daarvoor werd ze politiek actief. Martens combineert het gemeenteraadslidmaatschap met een fulltime baan als HR-directeur in het bedrijfsleven.

Claire Martens zegt in een reactie: ‘’Ik kan niet wachten om mij als lijsttrekker in te zetten voor Amsterdam. Om ook de komende jaren weer met Amsterdammers in gesprek te gaan. Te horen waar zij tegenaan lopen en daarmee aan de slag te gaan. En dan hopelijk ook nog als aanvoerder van het team. Wat een eer!”

Tegenkandidaten

Eventuele tegenkandidaten voor het lijsttrekkerschap kunnen zich nog tot 10 juni melden. Twee weken later mogen de Amsterdamse VVD-leden tijdens een ledenvergadering besluiten wie de lijsttrekker wordt.