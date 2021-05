Titel uit zicht voor Ajax Vrouwen na nieuwe nederlaag

Ajax Vrouwen is uitgeschakeld in de titelrace. Vanavond werd er voor de tweede keer in een week verloren van koploper FC Twente: 1-0.

Renate Jansen maakte in de eerste helft het enige doelpunt op aangeven van Anna-Lena Stolze. Vorige week zondag verloor Ajax Vrouwen ook al van FC Twente. In Amsterdam werd het toen 1-2.

Na vier duels in de kampioensgroep heeft Ajax Vrouwen pas één keer gewonnen. Dat was thuis tegen ADO Den Haag. De achterstand op FC Twente is daardoor opgelopen tot zeven punten met nog twee wedstrijden te spelen. PSV is met één punt minder de enige overgebleven concurrent van de Tukkers.