375.000 euro aan cocaïne gevonden in haven IJmuiden

De douane heeft 15 kilo cocaïne gevonden tijdens een controle van een schip uit Colombia in de haven van IJmuiden. De waarde van deze vondst is ongeveer 375.000 euro.

De drugs werden ontdekt tijdens een controle afgelopen maandag op een zeeschip. Het schip kwam uit Puerto Bolivar in Colombia en was op weg naar de haven van Amsterdam.

De gevonden cocaïne is inmiddels vernietigd, meldt de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst). In het bericht wordt niet vermeld of er verdachten zijn aangehouden. Een strafrechtelijk onderzoek is geopend en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Niet de grootste vangst

De vangst van 15 kilo is zeker niet de grootste cocaïnevangst die in IJmuiden is aangetroffen. In februari 2019 vond de politie 400 kilo, ter waarde van 20 miljoen euro, in een loods in de Kromhoutstraat. In juni vorig jaar werd in een loods aan de Ampèrestraat 80 kilo cocaïne gevonden. Afgelopen december rolde de politie nog een groot Noord-Hollands drugsnetwerk op.

Misdaadverslaggever Jan Meeus zei vorig jaar tegen NH Nieuws dat het havengebied in IJmuiden ideaal is voor criminelen, omdat in de Rotterdamse haven strenger wordt gecontroleerd. "Een soort waterbed-effect. Als er op een plek harder wordt gedrukt (dus daar scherper wordt gelet op de import en export van grondstoffen en drugs, red.), verplaatst de handel zich."

