Taakstraffen van 30 en 50 uur voor bespugen homokoppel in Amsterdam-Oost

De twee mannen van 21 en 22 jaar die vorig jaar een homostel in Amsterdam-Oost in het gezicht hebben gespuugd zijn veroordeeld tot 50 en 30 uur taakstraf. Daarnaast scholden ze het koppel uit voor 'kankerhomo's'.

De daders zijn wel vrijgesproken van mishandeling. Dat omdat het niet bewezen kon worden of de slachtoffers fysieke klachten hebben gekregen nadat zij werden bespuugd. De slachtoffers hebben verklaard dat ze zich gediscrimineerd en vernederd voelen door het incident en niet meer hand in hand durven te lopen op straat. Het OM had eerder een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist tegen de 21-jarige verdachte en tegen de 22-jarige verdachte een onvoorwaardelijke werkstraf van 80 uur.

De rechtbank benadrukt het discriminatoire karakter van deze zaak en zegt het de 21- en 22-jarige mannen te verwijten dat ze een onveilige sfeer hebben gecreëerd. De mannen moeten 400 en 500 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

"Niet stoppen zijn hand vast te houden"

Op 12 April 2020 werden Fabio en Daniël lastig gevallen en bespuugd toen zij hand in hand liepen in Oost. Het stel filmde een deel van het incident en besloot het op sociale media te posten. Er werd met veel verontwaardiging op gereageerd. Burgemeester Halsema uitte haar steun door een regenboogvlag op Instagram te posten.

"Maar ik ga niet stoppen zijn hand vast te houden", vertelde Fabio aan AT5 een dag na het incident. "Dat is echt iets naturels, het is geen 'showing off', ofzo. Niet zodat andere mensen het zien. Het is iets normaals. Als je daar iets tegen hebt is dat jouw probleem. Het gaat om respect en tolerantie."

Opnieuw aangevallen

Een maand na dit incident, werd het stel opnieuw aangevallen. Op 10 mei 2020 liep Fabio hand in hand met Daniël in Oost als een groep jongens discriminerende scheldwoorden naar ze begint te roepen. Toen Fabio de daders probeerde te filmen, werd hij omsingeld door een groep jongens. Ook hier is aangifte van gedaan.

De buurt probeerde het stel toen nog een hart onder de riem te steken door allemaal de regenboogvlag te hijsen.