Wielrenner Yoeri Havik rijdt olympische wegwedstrijd in Tokio

Yoeri Havik is de meest verrassende in selectie van de Nederlandse wielerploeg voor de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Bondscoach Koos Moerenhout kiest verder voor Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan van Baarle en Wilco Kelderman.

Havik rijdt niet alleen de wegwedstrijd in Japan, maar de renner uit Avenhorn komt ook uit op de koppelkoers samen met Jan-Willem van Schip. Ieder land mag één wielrenner inzetten op twee wielerdisciplines.

Gisteren maakte Dumoulin bekend terug te keren in het wielerpeloton. Na maanden afwezigheid is zijn hoofddoel de olympische tijdrit. Om op die discipline in actie te mogen komen moet hij ook de wegwedstrijd rijden.

De olympische wegwedstrijd in Tokio is op zaterdag 24 juli. De tijdrit is vier dagen later.