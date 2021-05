Gerrit is al ruim veertig jaar gek op jukeboxen: "Ik was op slag verliefd"

Iedere dag klinkt er muziek uit het huis van Nel en Gerrit Abbink uit Zaandam. In hun huis staat in iedere kamer tenminste één jukebox, en als het kan staan er meer. Gerrit zag de machines veertig jaar geleden en kon zijn ogen er niet meer van afhouden.

Op zijn zolderkamer knutselt de 79-jarige nog altijd aan de oude machines. "Het is allemaal mechanisch dus als het stuk is, zie je gelijk waarom", zegt hij swingend op een deuntje dat uit de losse onderdelen komt die op zijn werktafel liggen.

Gelukkig deelt zijn vrouw Nel de passie voor de muzikale apparaten. Iedere zondag doen de twee een dansje. De muziek is vaak niet veel ouder dan de jukeboxen zelf. In de keuken staat een jukebox met verchroomde vleugels, zoals een Chevrolet uit een Amerikaanse film. Als Nel Gerrit zijn gang zou laten gaan, zou het huis vol staan."Zolang het zo staat is het niet erg, maar ik moet niet de kamer vol hebben", zegt ze.

Van Spotify heeft hij weleens gehoord, maar hoewel Gerrit erg van muziek houdt gaat het hem ook echt om de techniek. "Je kan er een biertje bij drinken en kijken wat er in zo'n jukebox gebeurt. Je kan ook op je telefoon kijken, maar daar is niet zo veel te zien als op een jukebox."