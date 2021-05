Gooi NL V Na maanden afwezigheid mag PlusBus senioren weer in 't zonnetje zetten

De PlusBus rijdt weer vol goede moed rond in Naarden en Bussum. Door de strenge coronamaatregelen kon de bus ouderen maandenlang geen welverdiende dag uit geven, maar de versoepelingen hebben daar nu verandering in gebracht. "We kunnen alleen nog het terras op, maar dat lucht al op", vertelt vrijwilliger Harry Cosman die een groep helemaal meeneemt naar Lochem.

NH Nieuws / Mark Arents

Normaal gesproken staat een bezoek aan het museum of theater centraal, maar dat is nog een stap te ver voor de PlusBus. "Maar ook dat komt wel weer hoor", verzekert de 87-jarige Ali de Jong uit Bussum ons. Zij had zoveel zin om er weer even tussenuit te zijn dat ze zich direct aanmeldde voor een lunch in Lochem. Dat enthousiasme was merkbaar bij veel vaste klanten, vertelt vrijwilliger Harry: "Nu bel je ze allemaal of ze mee willen. Nou dan krijg je hele emotionele reacties van die mensen. Die zitten al tijden te wachten en dan komt nu de spanning los." Zo stonden Carla en Herman Welker ook te springen. "Vorige week werden we gebeld: "willen jullie nog?" Ja!", schreeuwen ze op het terras.

Quote "Ze kunnen eindelijk hun huisie uit, en alleen al van een andere omgeving genieten ze" harry cosman - vrijwilliger plusbus

De dag brengt niet meer dan een bezoek aan een terras in het Gelderse Lochem, toch merkt ook vrijwilliger Harry op hoe veel het betekent voor de groep van zes senioren. "Ze kunnen eindelijk hun huisie uit, en alleen al van een andere omgeving genieten ze." Eenzaam Dat het ook echt nodig was om weer een 'verzetje' te hebben, verwoordt mevrouw De Jong uit Bussum. "Het was soms eenzaam", vertelt ze terugkijkend op de afgelopen maanden. "Dat klinkt een beetje ondankbaar, want ik heb schatten van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, maar toch eenzaam." "Dit is dan weer iets waar je naar uitkijkt, waar je je voor kleed, waar je je aandacht aan besteedt", vervolgt mevrouw De Jong. Precies waarvoor Harry Cosman zich ooit als vrijwilliger aansloot bij het initiatief. "De mensen genieten overal van en dat is waarvoor we het doen."