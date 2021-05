Platenzaak Concerto bestaat 65 jaar: "Geen enkele klant is te gek, dat is onze kracht"

Platenzaak Concerto bestaat 65 jaar. In 1955 opende oprichter Gijs Molenaar zijn winkel aan de Utrechtsestraat voor instrumenten en grammofoonplaten. Na 65 jaar is de winkel uitgegroeid tot misschien wel de bekendste muziekwinkel van de stad.

"De grootste veranding is dat we eigenlijk weer back in time gaan met vinyl, wat ineens de afgelopen tien jaar weer gigantisch populair is", vertelt Dick van Dijk. Hij kocht de platenzaak in 2002 en is sindsdien de eigenaar van de legendarische winkel.

Lastige tijd

Hoewel de winkel weer een mooi jubileum kan vieren, is dat niet altijd vanzelfsprekend geweest. "Op een gegeven moment kwam natuurlijk de streaming. Dat heeft er wel voor gezorgd dat we het een tijd lang heel zwaar hadden toen de digitale revolutie er was. Want waarom zou je in godsnaam muziek kopen als je het ook gratis kan downloaden", zegt Dick.

Maar de LP is weer helemaal hip, zo merkt ook store manager Anton Speijers. "Ik heb heel veel jongeren die komen en zeggen: Ja ik heb dit nu twintig keer geluisterd op Spotify, ik wil die plaat gewoon hebben. Je ziet elke keer weer dat mensen gewoon houden van muziek."