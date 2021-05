Hero Brinkman krijgt 6 uur taakstraf voor schenden ambtsgeheim

De 56-jarige Brinkman is vrijgesproken van het lekken van vertrouwelijke informatie naar De Telegraaf, schrijft NU.nl.



Brinkman keerde na zijn Kamerlidmaatschap voor de PVV in 2013 terug bij de Amsterdamse politie. Hij vroeg volgens de rechtbank informatie op over drie personen, waartoe hij niet bevoegd was. Justitie vermoedt dat hij ook diverse keren vertrouwelijke gegevens aan een journalist van De Telegraaf heeft doorgespeeld. Volgens het OM gebruikte de krant de informatie - die volgens justitie alleen van Brinkman kon komen - voor zeker zes artikelen, onder andere over terrorisme. De rechtbank gaat daar echter niet in mee.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 20 uur geëist, maar omdat de strafzaak langer heeft geduurd dan had gemogen, legt de rechtbank een lagere straf op. Brinkman hoeft de taakstraf niet uit te voeren, omdat hij al in voorarrest heeft gezeten.