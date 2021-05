Gemeente Amsterdam en volkstuinverenigingen zijn akkoord: Toch geen forse huurverhoging

De gemeente Amsterdam heeft na maandenlange overleggen een akkoord bereikt met volkstuinverenigingen over de toekomst van de volkstuinparken. Een belangrijk punt is dat de maximale huurprijs 95 cent per vierkante meter wordt in plaats van de 2,25 euro uit het eerdere voorstel. De Bond van Volkstuinders is opgelucht: "De tuinen blijven voor alle Amsterdammers financieel bereikbaar. Onze inzet op dit punt is bereikt".

Uit het eerdere voorstel van wethouder Van Doorninck bleek dat de huurprijs binnen twee jaar verhoogd zou moeten worden naar 2,25 euro per vierkante meter. Veel tuinders reageerden geschokt. In sommige gevallen zouden huren met zo'n 400 tot 800 procent worden verhoogd. 'Veel tuinders dachten dat ze hun tuin moesten opzeggen', vertelde tuinder Florrie de Pater toen tegen AT5 .

Ook gaat de gemeente niet het beheer van sommige delen van de parken op zich nemen, maar houden de parkvereniging zelf het beheer. De parken worden niet beschikbaar gemaakt als openbare ruimte, wat eerst wel het idee was. Een fietspad door de volkstuinen in het Westerpark komt er mogelijk nog wel. Dat zou volgens de wethouder essentieel zijn om Haven-Stad bereikbaar te maken voor alle delen van de stad.

Op dit moment bedraagt de huur gemiddeld nog 47 cent per vierkante meter. Binnen vijf jaar wordt dit bedrag dus verhoogd naar maximaal 95 cent per vierkante meter. Naast het schrappen van de forse huurverhoging, gaat ook het plan voor een solidariteitsbijdrage niet door. Hiermee zouden tuinders met een hoger inkomen meer huur moeten betalen.

Als reactie op het oude voorstel van Van Doorninck, werd er in december een petitie opgezet tegen de plannen van de gemeente. Binnnen een paar dagen werd de petitie al bijna 30 duizend keer ondertekend. Kort daarna stelde Van Doorninck dat de grote huurverhoging van de vaan was. "We zien dat volkstuinders ontzettend geschrokken zijn en dat mensen denken dat ze hun tuin moeten verkopen. Dat is alles wat we niet willen."

Overeenkomst

De wethouder is daarna met de volkstuinverenigingen in gesprek gegaan waar vandaag een overeenkomst mee is bereikt. Wethouder Van Doorninck zegt verheugd te zijn over uitkomst: "De wijze waarop de nieuwe plannen tot stand zijn gekomen zie ik als een nieuwe manier om als gemeente met betrokken Amsterdammers samen te werken aan nieuw beleid.”

Ook Eric van Putten, de voorzitter van de Bond van Volkstuinders, is blij met de overeenkomst. “De afspraken geven een langdurige zekerheid voor de volkstuinen, die passen in Amsterdamse traditie van tuinieren en natuurontwikkeling. De tuinen blijven voor alle Amsterdammers financieel bereikbaar. Onze inzet op dit punt is bereikt”.

De leden van de volkstuinverenigingen worden ingelicht door de besturen en krijgen drie weken om op het nieuwe voorstel te reageren. Het definitieve besluit over de toekomst van de parken zal door de gemeenteraad genomen worden.