Hero Brinkman vrijgesproken van lekken naar De Telegraaf

AMSTERDAM - Oud-PVV'er en voormalig politieman Hero Brinkman uit Middenbeemster is door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie naar De Telegraaf. Hij kreeg wel een taakstraf, van zes uur, omdat hij voor zijn partner in computersystemen van de politie naar informatie heeft gezocht.

Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat Brinkman de enige bron was van de krant. Wel heeft hij zich schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim en misbruik van zijn positie. Hij heeft niet veel schade aangericht, maar wel aan de reputatie van de politie.

Brinkman vroeg informatie op voor zijn vrouw

"Zijn vrouw heeft een kapsalon en zag drie verdachte mannen daar rondhangen", zegt rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf bij het programma Bijna Weekend op NH Radio. "Die mannen kende zij vanuit het verleden en wist dat ze iets met drugs te maken hadden. Ze heeft aan Hero Brinkman, die toen nog bij de politie werkte, gevraagd of hij wilde kijken of daar iets over bekend was."

"Brinkman zei in de rechtbank dat hij dat eerst met zijn meerderen heeft overlegd en die zeiden 'kijk maar even in het systeem, dat is prima'. Volgens het OM is dat niet zo en heeft hij zonder toestemming informatie opgezocht. Brinkman zegt dat hij vervolgens niets aan zijn vrouw heeft verteld, maar dat is niet meer na te gaan. De rechtbank zegt dat het sowieso 'not done' is om informatie waar je niets mee te maken hebt in het politiesysteem op te zoeken voor derden. Dat is een schending van het ambtsgeheim en daar is hij voor veroordeeld."

Strafvermindering

De rechtbank vond een taakstraf van twintig uur terecht, maar gaf hem strafvermindering vanwege de lange duur van de zaak, het onrechtmatig vernietigen van zijn telefoon en de reputatieschade als bekende Nederlander. Uiteindelijk bleef er zes uur taakstraf over. Die hoeft hij niet uit te voeren, omdat hij al langer vast heeft gezeten.