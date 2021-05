Twee aanhoudingen voor cybercrime en witwassen van meer dan één miljoen euro

De politie ontving in oktober 2019 een aangifte van de stichting: zij hadden de grote schenking nooit ontvangen die de donateur naar aanleiding van de nepfactuur overmaakte. De betreffende donateur wist op het moment van storten niet dat het om een valse factuur ging.

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat het rekeningnummer waarop het geld terecht is gekomen, in het beheer was van de twee verdachten. Het geld is vervolgens weggesluisd op verschillende wijzes, vertelt een woordvoerder. Een deel van het bedrag werd bijvoorbeeld gebruikt voor onder andere luxe voertuigen. Bij een van de verdachten werden luxe goederen zoals een dure personenauto aangetroffen en in beslag genomen.

De politie kan niet zeggen om welke stichting het gaat.