18-jarige man mishandeld door groep van tien jongemannen

Bij een vechtpartij bij het treinstation in Hoorn is gistermiddag een 18-jarige man gewond geraakt aan zijn hoofd. De man zou mishandeld zijn door een groep van tien jongemannen.

De agenten hebben nog naar de groep uitgekeken, maar de jongemannen niet meer gezien. Of de melding van de vechtpartij en het verhaal van de gewonde man hetzelfde incident betreft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek ingesteld en de politie is op zoek naar getuigen.

