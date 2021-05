Huisarts verstuurt 200 verkeerd geadresseerde vaccinatie-uitnodigingen

Op sociale media verscheen woensdag en donderdag een aantal meldingen van mensen die een uitnodiging voor het coronavaccin ontvangen hadden met daarop een voor hen onbekende naam. Via Facebook kwamen binnen twee dagen negentien van deze gevallen aan het licht.

Afgelopen week werden alle Nederlandse patiënten uitgenodigd die normaal een griepvaccinatie zouden krijgen en nog geen coronavaccin hebben gehad. De adressen voor deze uitnodigingen worden aangeleverd door de huisartsen en in het grootste deel van de gevallen verwerkt door postbedrijf Hét Verzendhuis.

Onderzoek door Regio Purmerend leidde naar een huisartsenpraktijk in de wijk Overwhere. Tijdens het sorteren van het Excel-formulier met namen en adressen is er een fout gemaakt, waardoor er verkeerde namen zijn gekoppeld aan de adressen. De praktijk betreurt de fout enorm.

Nieuwe uitnodigingen

Vandaag zijn naar alle 200 geadresseerden nieuwe uitnodigingen verstuurd. Deze zullen zaterdag of dinsdag in de brievenbussen liggen. Mensen die deze week een uitnodiging met een verkeerde naam ontvingen, worden verzocht deze te vernietigen. Melding maken bij de GGD of huisarts dat je een uitnodiging voor een ander hebt ontvangen, is in dit geval niet nodig.

Ook buiten Noord-Holland liep het mis met de adressering van de vaccinatie-uitnodigingen. Ook in Prinsenbeek en Etten-Leur in Noord-Brabant ontvingen sommige mensen brieven met verkeerde namen, meldt BN De Stem.