Geen gewonden bij woningbrand in Enkhuizen: "Vlammen kwamen boven het dak uit"

Aan de Douwe Brouwerweg in Enkhuizen is in een woning brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand woedde aan de achterzijde van het huis. De brandweer heeft het vuur geblust aan de voor- en achterzijde van de woning met meerdere wagens. De brand is inmiddels onder controle en kan zich niet meer uitbreiden. Om de brand te blussen werden twee hoogwerkers ingezet. In totaal waren er naast het brandweerkorps van Enkhuizen, nog drie andere korpsen opgeroepen.

De omliggende woningen in de straat werden ontruimd. Het is niet duidelijk hoeveel woningen dat waren. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat er ieder geval schade is aan een naastgelegen woning. "Bij een aangrenzend pand hebben ze ook de deur ingeramd", vertelt Peter Goedhart. "Ze kregen geen gehoor, dus voor de zekerheid moesten ze toch kijken of er niemand thuis was."

Op dit moment worden er metingen in de ontruimde woningen gedaan om te kijken of de bewoners weer naar hun huis kunnen. Ook het huis waar de brand is uitgebroken moet nog worden onderzocht om de schade vast te stellen.