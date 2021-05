Eindexamens van start: met deze extra regels maken scholieren de eindtoetsen

Eindexamenkandidaten nemen morgen voor het eerst plaats in de examenzaal. Vmbo krijgt de examens Duits en Nederlands, voor havoscholieren staat bedrijfseconomie op het rooster en vwo'ers maken de eindtoets wiskunde.

Vorig jaar ging er een streep door de centrale examens vanwege corona. Dit schooljaar verliep niet bepaald vlekkeloos, daarom waren schoolleiders verdeeld over het afnemen van een centrale eindtoets. Vanwege de uitval en het thuisonderwijs wilden onder andere een aantal West-Friese schoolleiders de tijd besteden om hun leerlingen zelf te begeleiden naar de eindstreep, zonder de hectiek en druk van een eindtoets.

Uiteindelijk hakte minister Arie Slob van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media in februari de knoop door. Hij besloot dat de examens moesten doorgaan, maar er gelden dit jaar wel verruimingen.

Verruimingen

Er zijn drie zogenoemde tijdvakken waarin leerlingen hun examens kunnen inplannen. Dat zorgt ervoor dat er meerdere momenten zijn om de toets maken. Deze beslissing is genomen voor leerlingen die op een examenmoment bijvoorbeeld corona hebben of in quarantaine zitten. Zij kunnen hun toets dan in een later tijdvak inhalen.

Het is dit jaar mogelijk om een extra herkansing te doen. Leerlingen kunnen dit jaar ook één vak wegstrepen - die telt niet mee voor de uitslag - maar dat mag geen kernvak zijn zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Omdat de voorbereiding voor de examens anders is dan normaal, geldt er dit jaar ook een andere normering.

De meeste scholieren zullen alles in het eerste tijdvak voltooien, waarvan de laatste toets op 1 juni gepland staat. Of de vlag uit mag, dat horen ze vervolgens op 10 juni.