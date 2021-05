Magneetvissers halen vermoedelijk explosief uit water in Slotervaart, EOD aanwezig

Een spannende middag op het Theo Mann-Bouwmeesterhof in Slotervaart. Magneetvissers hebben hier een vermoedelijk explosief opgevist. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig.

Wat het opgeviste voorwerp precies is, wordt nu onderzocht. Het gebied is uit voorzorg afgezet.

Het opvissen van explosieven is niet uniek in de stad. Zo werd er in januari nog een brisantgranaat gevonden door magneetvissers aan de Admiralengracht. Toen werd de granaat meegenomen door de EOD en tot ontploffing gebracht in het Westelijk Havengebied.