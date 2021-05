Mooi nieuws voor badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling: ze mogen naar Tokio

Piek, geboren in Blaricum en opgegroeid in Weesp, gaat in Japan de vrouwendubbel spelen met Cheryl Seinen. Vijf jaar geleden speelde Piek nog met Eefje Muskens in Rio de Janeiro.

In het gemengd dubbelspel speelt Piek (29) met Tabeling. De 27-jarige Amstelvener gaat zijn debuut maken op de Olympische Spelen. In Rio speelde Piek met Jacco Arends.

De Badminton World Federation publiceert binnenkort de definitieve kwalificatieranglijsten.