'Tuin van Ouderkerk' ten dode opgeschreven: broers strijden voor behoud

Jarenlang was de 'tuin van Ouderkerk', bij de landijsbaan in het dorp, een plek waar jong en oud samenkwamen. Maar door een besluit van de gemeenteraad dreigt de plek waar Kek! bier is gevestigd te verdwijnen. De beslissing zorgt voor veel onbegrip bij de gemeenschap. Samen met de uitbaters Erwin en Marcel van Wieringen, strijden zij nu voor het behoud.