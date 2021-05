Promotiepraatje in 'kamp FC Volendam': "Je hoort de vogeltjes fluiten"

Een dag voor de wedstrijd is de spanning duidelijk voelbaar bij FC Volendam. De voetbalploeg heeft speciaal voor de play-offs een trainingskamp belegd vlakbij Arnhem om toe te leven naar het toetje van het seizoen.

FC Volendam traint in de bossen bij Arnhem - NH Sport / Stephan Brandhorst

In plaats van een winderig Volendam bereidt de ploeg van trainer Wim Jonk zich in Doorwerth - onder de rook van Arnhem - voor op de wedstrijd van zaterdag tegen NAC Breda (aftrap 16.30 uur). Voor de trainer van Volendam is het geen onbekend terrein. In zijn tijd als speler was Doorwerth vaker de thuisbasis om zich te prepareren op belangrijke bekerfinales, Europa Cup-wedstrijden en zelfs interlands met Oranje. "Je hoort de vogeltjes fluiten, dus het is een prachtige omgeving om te vertoeven."

Quote "Het zal dus niet in de eerste tien minuten hoeven, dus je moet geduld hebben" FC volendam-trainer Wim Jonk

Finales In zijn carrière heeft Jonk zelf de nodige finales gespeeld, maar voor bijna alle spelers is het de eerste keer dat er promotie op het spel staat. Bij Micky van de Ven borrelt het al een beetje van de zenuwen. "Ik voel het nu al, ja. Dit is voor mij de eerste keer. Vroeger keek ik wel naar de play-offs en nu speel je ze zelf." "Finales kunnen altijd veel onrust veroorzaken", vertelt Jonk uit ervaring. "Je hebt 95 minuten of 120 minuten en het gaat over winnen. Het zal dus niet in de eerste tien minuten hoeven, dus je moet geduld hebben. We moeten vasthouden aan het plan, ook al gaan dingen niet volgens plan. Natuurlijk kan je dingen meegeven en vastigheden creeëren waar ze op kunnen terugvallen. Dat probeer ik altijd te doen." Tekst loopt door onder de video.

Wim Jonk geeft spelers wijze lessen over finales spelen mee - NH Sport / Stephan Brandhorst

Fitte groep De oefenmeester heeft een grote groep spelers meegenomen, waaronder de langdurig geblesseerde Kevin Visser. "Goed voor de groep en ik zie weer een lach op zijn gezicht", zegt hij over het meenemen van de routinier. Alex Plat en Franco Antonucci, die beiden tegen Jong AZ een helft meespeelden, waren van de partij en kunnen morgen starten. "Alleen de Engelse jongens zijn een vraagteken voor morgen", zegt Jonk, die naast Darius Johnson, Leon Maloney en Josh Flint over een fitte selectie kan beschikken. "Dat is ook wel eens lekker voor een trainer." Alex Plat kampte de afgelopen twee weken met corona en moest daardoor de wedstrijden en trainingen noodgedwongen missen. "Dat is net op het juiste moment terug. Ik moest wel weer even wennen, want ik heb apart getraind. Het balgevoel was wel een beetje weg." Tekst loopt door onder de video.

Alex Plat voert promotiepraatje voor FC Volendam - NH Sport / Stephan Brandhorst

De wedstrijd tussen FC Volendam en NAC Breda begint om 16.30 uur in het Rat Verlegh Stadion. In een extra radio-uitzending van NH Sport houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens en rondom het duel in de play-offs. Bij winst plaatst Het Nieuwe Oranje zich voor de halve finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie.