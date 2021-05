Petitie: meer laadpalen voor scootmobielen in omgeving Purmerend

"Je ziet weinig mensen met scootmobielen verre stukken rijden", zegt John Elzenaar uit Purmerend. En dat is zonde, vindt hij. De actieradius van de wagens gaan soms niet ver genoeg. Hij denkt dat extra laadpalen op verschillende plekken in de omgeving van Purmerend dat probleem kunnen verhelpen. Hij is een petitie gestart om dat voor elkaar te krijgen.