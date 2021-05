Tien jaar na memorabele landstitel van Ajax blikt Eyong Enoh terug

Voor veel Ajacieden is 15 mei 2011 nog altijd een dag waar ze met een glimlach aan terug zullen denken. Op die dag pakte Ajax na maar liefst zeven jaar (!) geen kampioen te zijn geweest, de dertigste landstitel uit de clubhistorie. Wij blikken terug op die bijzondere dag met oud-Ajaxspeler Eyong Enoh. En toeval of niet, hij speelt tien jaar na dato wederom in het Ajax-shirt.