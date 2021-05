Meer horecazaken ondanks de coronacrisis: hoe zit dat in jouw gemeente?

Hoewel afgelopen jaar voor veel horecaondernemers allesbehalve lucratief was, is het aantal horecaondermeningen in 2020 wel toegenomen. Eind december waren er in Noord-Holland 9.219 plekken waar je iets kunt eten of drinken. Een jaar eerder waren dit er nog 9.107. Bekijk hieronder cijfers van jouw gemeente.