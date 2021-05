Stengs en Babel ontbreken in voorselectie Oranje, Timber en Blind er wel bij

Bondscoach Frank de Boer heeft vanmiddag zijn voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt met het oog op het EK volgende maand. Opvallend is de afwezigheid van AZ-aanvaller Calvin Stengs en geboren Amsterdammer Ryan Babel.

Eerder liet De Boer nog weten dat Babel erg belangrijk is in de kleedkamer. Ook Stengs, tevens schoonzoon van de bondscoach, zat de laatste tijd steevast bij de selectie van Oranje. Hij zit in de voorselectie van Jong Oranje. Namens AZ zijn Marco Bizot, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners wel vertegenwoordigd.

Ajacied Jurriën Timber staat voor het eerst op de lijst. Ook de naam van Daley Blind is enigszins opvallend, omdat hij momenteel geblesseerd is. Naast Timber en Blind maken Ajax-spelers Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen nog kans op het eindtoernooi.

De definitieve selectie van 26 spelers moet uiterlijk dinsdag 1 juni bij de UEFA bekend zijn. In onderstaande video legt De Boer zijn keuzes uit: