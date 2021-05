DENK wil raadsenquête over 'grijze campagne': "Nog steeds niet alle antwoorden"

Hoofdrolspeler in de zaak was voormalig radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Zij was als ambtenaar betrokken bij het geheime project van Van der Laan, dat erop gericht was om jongeren die dreigden te radicaliseren op het rechte pad te houden. Eén van de onderdelen van het project was een serie vlogs.

Een voorwaarde zou zijn dat de gemeente officieel niet betrokken was bij het project. Hoe de campagne is opgetuigd is dan ook moeilijk te ontrafelen. Na beschuldigingen van corruptie en omkoping werd Ait-Taleb door Van der Laan in 2017 op staande voet ontslagen.

Vrijgesproken door de rechtbank

Het Openbaar Ministerie besloot haar te vervolgen, maar de rechtbank sprak Ait-Taleb vorig jaar zomer, na een jarenlange juridische strijd, vrij van verdenkingen van het medeplegen van valsheid in geschrifte. Na de vrijspraak vertelde ze voor de camera van AT5 hoezeer de zaak haar leven heeft beïnvloed.

Haar advocaat Richard Korver haalde tijdens de rechtszaak hard uit naar de gemeente. "Mijn cliënte werd gewantrouwd door de burgemeester omdat ze moslim was. Dat dacht zij niet alleen, maar velen denken dat met haar. Zou op iedere ambtenaar ook dat wapengekletter zijn losgelaten?"

Nadat de voormalig radicaliseringsambtenaar volledig werd vrijgesproken, besloot het huidige stadsbestuur een schikking te treffen. Het door Van der Laan ingestelde 'strafontslag' werd daarmee omgezet in 'beëindiging van het dienstverband op een neutrale grond'.

Maar de schikking, waar omwille van geheimhouding van zowel de gemeente als Ait-Taleb, geen mededelingen over worden gedaan, is voor Sheher Khan van DENK niet genoeg. Ondanks meerdere verzoeken, heeft hij nog altijd geen antwoord op volgens hem essentiële vragen over de kwestie.