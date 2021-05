Gemeente Zaanstad maakt ton vrij voor getroffen horeca

De gemeente Zaanstad maakt 100.000 euro vrij om de getroffen horeca door de coronacrisis te helpen. Het bedrag wordt gebruikt om huurkorting tot 50 procent te geven aan horeca-ondernemers die in panden van de gemeente zitten. Ook retail-ondernemers mogen gebruik maken van de regeling.

De steun is aanvullend op de steun vanuit het Rijk. Wethouder van Economische Zaken, Hans Krieger, hoopt met de steun de gemeente levendig te houden.

"Veel horeca en retail-ondernemers hebben het zwaar en dreigen om te vallen zonder extra hulp. We hebben als gemeente helaas niet de middelen om alle coronaschade op te vangen maar we kijken wat we binnen onze mogelijkheden kunnen doen", aldus de wethouder.

De korting geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. Eerder maakte de gemeente al bekend dat de terrassen verruimd mogen worden tot 2023.