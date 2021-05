Patiënten klagen over huisarts die tegenwerkt bij vaccineren

Bij de gezondheidsinspectie zijn 'meerdere klachten' binnengekomen over een Heemsteedse huisarts. Hij weigert te vaccineren en zou deze patiënten beletten hun coronaprik bij andere artsen te krijgen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan nog niet zeggen om hoeveel klachten het precies gaat en is een onderzoek naar de arts begonnen.

De Haarlemse Biëlla Luttmer hing de aanklacht tegen de huisarts vanochtend aan de grote klok in de Volkskrant. Zij zegt in dat verhaal dat zij geen vaccin kreeg, maar ook werd tegengewerkt om een vaccin bij een andere arts te krijgen. Luttmer heeft het verhaal vanochtend bevestigd en wil er verder niets aan toevoegen.

Verplicht doorverwijzen

De bewuste huisarts heeft nog niet gereageerd op de klachten. Op social media blijkt dat deze man niet wil vaccineren omdat hij ervan overtuigd is dat vaccins niet goed zijn voor zijn patiënten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt de klachten over de huisarts in Heemstede. "De kwestie is bekend en er loopt inderdaad een onderzoek naar dit specifieke geval", zegt een woordvoerder. "Huisartsen mogen ook gewoon weigeren om coronaprikken te zetten. Daar zit het probleem niet. Wel zijn zij verplicht mensen vervolgens door te verwijzen. In dit geval is dat niet gebeurd en dat mag niet. Meer moeilijkheden met huisartsen die hun patiënten niet behulpzaam zijn, signaleren wij als inspectie niet."

Prikken

De landelijke huisartsenvereniging (LHV) legt uit dat slechts een enkeling onder leden weigert te vaccineren. "Er zijn in Nederland 8.000 huisartsenpraktijken actief en in totaal 13.000 huisartsen werkzaam. Daar zit inderdaad een handjevol artsen tussen dat weigert te vaccineren, maar ook artsen die hun coronaprikken juist heel graag zetten", zegt een persvoorlichter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. "De artsen die niet willen prikken, hebben niet altijd gewetensbezwaren. Soms is het praktisch niet haalbaar. Het is de bedoeling om dat zoveel mogelijk lokaal op te lossen en dat gaat eigenlijk altijd goed. Dan wordt er bijvoorbeeld geschoven of geruild met weekend- of nachtdiensten."